Не весь транспорт вернётся на прежние маршруты с открытием Красного моста

Как минимум, в нескольких случаях возможны задержки и изменения.

Подробный разбор темы опубликовали в паблике «Общественный транспорт Орла».

Согласно текущей информации, 30-го ноября, с открытием транспортного движения по Красному мосту, возобновятся трамвайные маршруты №1 («Вокзал – ГРИНН») и №3 («Пушкина – Химмаш»). Их будут обслуживать 16 трамваев. Что касается маршрута №4 («Вокзал – Школа №35»), то он возобновится позже, когда будут закончены все работы по ремонту трамвайного полотна. Официально они должны быть завершены к 30-му декабря.

Ситуация с троллейбусами менее ясная. Официальные лица не давали никаких уточняющих комментариев по данному поводу. Тем не менее, достоверно известно, что троллейбусный маршрут №1 полностью дублируется автобусами №16, 21, 352 и 482. Троллейбус №8 также дублируется автобусным маршрутом №48. Также на ТТП существует ряд серьёзных проблем, которые могут осложнить запуск троллейбусного движения по мосту. Тем не менее, на днях мэр Орла Юрий Парахин заявил о первом пробном проезде троллейбуса по объекту.

Что касается автобусов, то, по текущей информации, все они вернутся на прежние маршруты. Это касается как внутригородских направлений, так и межмуниципальных (№110, 363, 395, 403). Отметим, что по двум маршрутам (№363 и №395) проходило открытое интернет-голосование, в ходе которого порядка 80-85% участников высказались именно за возврат к прежним схемам движения.

В то же время глава городского комитета по организации транспортного обслуживания Алексей Шалиманов заявлял, что какие-то из внутриорловских «двузначных» автобусных маршрутов могут оставить на существующих позициях – они будут проходить, как сейчас, через мост Дружбы и улицу Фомина, а не через Красный мост, как в «доремонтный» период. Это могут сделать для большей сбалансированности движения и для широкого охвата населения.

Кроме того, известно, что на прежнее место вернётся остановка общественного транспорта «Универмаг».

ИА «Орелград»