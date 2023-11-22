К юбилею Тютчева в Орле организовали выставку

Акция в честь 220-летия со дня рождения поэту проходит в «Бунинке».

В Орловской областной библиотеки имени Бунина открылась выставка «Как сердцу выразить себя…», посвященная 220-летию со дня рождения поэта Федора Тютчева. Она будет работать по 31 декабря 2023 года в отделе краеведческих документов, выставка предназначена для широкого круга читателей. Как пояснили организаторы, открывают ее сборники стихотворений самого Тютчева: «Тютчевский сборник», «Я встретил вас», «Лирика», «Избранное». Сборники стихотворений «Как сердцу высказать себя…» и «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!». В библиотеке отмечают, что указанные издания содержат лучшие произведения Федора Ивановича с параллельным переводом на иностранные языки.

Также экспонируются издания о Тютчеве, в том числе такие книги, как «Современники о Ф.И. Тютчеве», «Пророк в своем отечестве (Ф. И. Тютчев и история России XIX века)», монография «Три лика Федора Тютчева: дипломат, мыслитель и поэт», сборник научных трудов «Федор Иванович Тютчев. Проблемы творчества и эстетической жизни и наследия». В них рассказывается о судьбе поэта и его творчестве, в том числе приведены воспоминания современников.

«Поэт родился 5 декабря 1803 года в родовом поместье Овстуг в Орловской губернии, – напоминают в областной библиотеке имени Бунина. – Начальное образование получал дома. К 13 годам хорошо разбирался в древнеримской поэзии, знал латынь и переводил Горация. В 15 лет был зачислен в студенты, а через год избран в Общество любителей русской словесности. Блестяще окончив университет, поступил на службу в Коллегию иностранных дел. В 1821 году состоялась первая поездка Тютчева за границу. В качестве внештатного атташе он был командирован в Мюнхен».

Там он познакомился с Гейне и Шеллингом, а также встретил свою будущую супругу Элеонору Петерсон, от которой впоследствии имел трех дочерей, продолжают организаторы. Дипломатическая карьера закончилась в 1839 году. Вскоре Тютчев вернулся на родину и поступил на службу в Министерство иностранных дел. Параллельно он активно участвовал в деятельности кружка Белинского. С 1858 года и до конца жизни поэт возглавлял Комитет иностранной цензуры. Умер в июле 1873 года в Царском селе и был похоронен в Петербурге.

«Лирические шедевры Тютчева появились именно на рубеже 1820-1830-х годов, – отмечают в «Бунинке». – К ним относятся «Летний вечер», «Осенний вечер», «Весенние воды», «Бессонница» и многие другие поэмы. Поэт провел более 20 лет в чужих краях, но при этом не терял связи с Россией и часто ее навещал». Кстати, среди экспонатов имеется каталог выставки Государственного исторического музея «Ф.И. Тютчев. Россия и Европа».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»