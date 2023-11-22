Орловских школьников пригласили на правовой диктант

Акция пройдет с 27 ноября по 1 декабря 2023 года в онлайн-формате.

Орловских школьников и студентов колледжей пригласили принять участие во Всероссийском правовом диктанте #ВПРАВЕ. Акция проводится по совместной инициативе Российского движения детей и молодежи «Движение первых», Ассоциации юристов России и Университета «Синергия». Участниками диктанта станут школьники и студенты колледжей в возрасте от 13 до 18 лет из 89 регионов нашей страны.

«В ходе диктанта участники смогут оценить уровень знания своих прав и обязанностей, – сообщает Орловское региональное отделение Ассоциации юристов России. – Акция пройдет с 27 ноября по 1 декабря 2023 года в онлайн-формате на сайте будьвправе.рф и в офлайн-формате на очных площадках. Пройти диктант онлайн зарегистрированные пользователи смогут в любой удобный день в период проведения мероприятия».

Добавим, что это не школьный диктант, а всероссийская акция для школьников и студентов колледжей, помогающая понять, насколько хорошо они знакомы со своими правами и обязанностями. Диктант представляет собой тестирование, состоящее из 20 вопросов с четырьмя вариантами ответа на каждый. В вопросе только один ответ правильный. На выполнение отводится 30 минут. Сразу после прохождения диктанта в личном кабинете участника появится возможность скачать сертификат.

«Сегодня понятие «грамотный человек» подразумевает не только умение читать и писать, но и правовую грамотность. Только знающий и умеющий отстаивать свои права гражданин может стать успешным в обществе. Кроме того, правовая грамотность делает человека ответственным гражданином, работающим на созидание общества, а не разрушение. Потому, наряду с обычным правописанием, школьников надо учить правовой грамотности. Конечно, далеко не все выпускники станут юристами, но основы правосознания нужны абсолютно каждому», – сообщила «Российской газете» исполнительный директор – руководитель Аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»