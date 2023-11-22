Клычков изменил условия поощрения молодых спортсменов

Стипендии перспективным спортсменам будут выдавать по обновленным правилам.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в указ от 29 марта 2011 года, которым было утверждено положение о губернаторских стипендиях для молодых перспективных спортсменов. Как следует из преамбулы документа, поправки внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Вероятно, власти региона учли то, что российский спорт уже почти два года находится под гнетом беспрецедентных санкций со стороны «коллективного Запада», в том числе крупных международных спортивных организаций.

Российских спортсменов не допускают к состязаниям по многим видам спорта, проведение соревнований международного уровня в нашей стране также бессрочно приостановлено. Между тем, орловским молодым спортсменам до сих пор полагались стипендии за 1-4 места на Олимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Паралимпийских играх, чемпионатах мира, Всемирной универсиаде и Юношеских Олимпийских играх. Обновленное положение по-прежнему призвано стимулировать спортсменов, представляющих Орловскую область на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, но с учетом поправок.

Стипендии будут назначаться гражданам РФ, имеющим место жительства на территории Орловской области, являющимся членами спортивных сборных команд региона и показавшим на соревнованиях, включенных в Единый календарный план, высокие результаты. Так, теперь поощряться будут орловцы, занявшие 1-6 места на Олимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Паралимпийских играх, чемпионате мира, Всемирной универсиаде и Юношеских Олимпийских играх, на первенстве мира и Европы. Данный пункт оставляет шанс спортсменам, представляющим виды спорта, в которых россияне допущены до международных соревнований. Например, в боксе или самбо.

Также стипендии положены за 1-6 места на чемпионате или Кубке России, за 1-3 места на первенстве России, спартакиадах молодежи (учащихся) России, чемпионате или первенстве Центрального федерального округа. Согласно новому пункту, условием назначения стипендии является количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) в спортивных соревнованиях, принимаемых к зачету: для международных соревнований – не менее трех, являющихся представителями не менее трех стран; для всероссийских соревнований – не менее трех, представляющих сборные команды не менее трех субъектов РФ (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

Если количество кандидатов превышает установленное количество стипендий, то стипендия назначается тем, кто показал наивысший результат за прошедшие три года на официальных соревнованиях. Еще одно новшество – стипендия не устанавливается спортсменам, имеющим параллельный зачет спортивных результатов на соревнованиях, где в качестве первого и основного региона установлена не Орловская область. То есть если орловец в первоочередном порядке представляет интересы еще и другого региона, то в Орле стипендию он не получит. Кстати, размер стипендии составляет 10 000 рублей в месяц.

Количество стипендий установлено в следующем порядке: 30 стипендий спортсменам, показавшим результат по спортивным дисциплинам соответствующих видов спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; 15 стипендий спортсменам, показавшим результат по спортивным дисциплинам соответствующих видов спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Добавим, что в 2022 году губернаторскую стипендию получали 32 спортсмена, в 2023 году – 34 спортсмена.

ИА «Орелград»