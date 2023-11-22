Мэрия Орла потратит миллионы рублей на ремонт своих автомобилей

Контракт могут получить представители малого и среднего бизнеса.

Администрация города Орла выступила организатором конкурса на право оказания услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Служба технического обеспечения». Торги проводятся на электронной торговой площадке «Фабрикант», участие в них могут принимать представители малого и среднего предпринимательства. Начальная максимальная цена контракта составляет 1 миллион рублей, средства будут выделены из бюджета города.

Впрочем, такова цена выполнения работ. Проектом контракта также определена начальная сумма цен запасных частей, которые могут потребоваться. Как следует из обоснования НМЦК, она была определена на основании запросов и поступивших коммерческих предложений. Исходя из принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, начальная сумма цен запасных частей и услуг определена по минимальной из предложенных цен и составляет 16,081 миллиона рублей.

Поясним, что контракт заключается на весь будущий год, он будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно. Всего в список на обслуживание по контракту включено 27 служебных автомобилей: микроавтобус Toyota Hiace, Toyota Camry, Ford Mondeo, три автомобиля «Нива Швероле», пять легковых автомобилей «Волга» различных модификаций, два «Соболя», четыре Ford Focus, Chevrolet Lacetti, Hyundai Sonata, Renault Fluence, а также целый набор Lada Vesta и Lada Granta.

По условиям контракта, станция технического обслуживания должна располагаться в Орле, на удалении не более 10 километров от места базирования гаражей со служебными автомобилями. Объем оказываемых услуг в течение года будет определяться на основании поступивших заявок, то есть услуги оказываются по фактической потребности в соответствии с перечнем автотранспорта, указанного в таких заявках.

Поэтому единицей измерения для определения цены ремонта и техобслуживания в каждом конкретном случае выбраны условные единицы.

Исполнитель обязан использовать только сертифицированные запасные части и материалы, он несет полную материальную ответственность за автотранспорт заказчика, переданный ему для ремонта. Также проектом контракта предусмотрены сроки оказания услуг. Они будут устанавливаться в каждом конкретном случае, но в заранее определенных временных пределах. Например, техническое обслуживание проводится в день обращения, текущий ремонт – не более 3 дней, кузовные и покрасочные работы – не более 10 дней, работы по ремонту узлов и агрегатов – не более 5 дней.

ИА «Орелград»