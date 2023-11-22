Орловским чиновникам ограничили расходы

Нормативы содержания органов власти утвердил губернатор.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области на 2024 год. Поясним, что такие нормативы устанавливаются ежегодно для каждого муниципального образования, обладающего собственным бюджетом, будь то крупный город или небольшое сельское поселение.

Нормативы учитываются при верстке бюджета. Они устанавливаются в процентах к величине бюджетных доходов и учитывают не только оплату труда чиновников, но и расходы на обеспечение их деятельности, на ту же мобильную связь и интернет, например.

Контроль за исполнением постановления Андрей Клычков возложил на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам. Нормативы установлены в зависимости от того, к какой группе относится муниципальное образование. Чуть ранее губернатор другим своим постановлением уточнил, что муниципальные районы относятся к I группе при численности населения до 11 тысяч человек. Раньше порог составлял 10 тысяч человек. Поправки уже вступили в силу и были учтены при расчете нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области на 2024 год.

«С 1 января 2024 года в случае, если расчетный предельный норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в суммарном выражении ниже 2,5 миллиона рублей, норматив устанавливается в размере 2,5 миллиона рублей. В настоящее время в случае, если расчетный предельный норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в суммарном выражении ниже 2 миллионов рублей, норматив устанавливается в размере 2 миллионов рублей», – говорится также в обзоре законодательства, подготовленного специалистами ООО «Кредитал+», производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

ИА «Орелград»