Мусороперевозчикам Орла выписали сотни штрафов

О мотивации и порядке поговорили на заседании профильного комитета облсовета 21 ноября.

Председатель комитета по промышленности и ЖКХ Сергей Кутенев отметил, что в Орле мусорные проблемы накатывают волнами: происходит перенакопление, потом его «разгребают» и снова площадки зарастают отходами.

Руководитель регоператора «Зеленая Роща» Александр Муромский сообщил, что есть замечания к работе всех перевозчиков. Меньше всего нареканий к компании Экотранс, которая работает в Советском районе. Лидером антирейтинга является Экологистик, обслуживающий Заводской и Железнодорожные районы. За 2023 год в целом выписано порядка 300 штрафов на общую сумму более 3 млн рублей. Эти меры способствуют улучшению качества обслуживания, отметил Александр Муромский. Есть еще один вариант мотивации – расторжение договора, но в последний раз он применялся в 2021 году.

Александр Муромский также просил учесть, что качество вывоза отходов определяется не только работой перевозчиков, но и других субъектов, имеющих соответствующие обязательства. Некоторые площадки, которые должны содержать муниципалитет или УК, не имеют ограждений, всепогодного подъезда, количество контейнеров порой не соответствует потребности. Особый случай – крупногабаритные отходы. Их нельзя складировать у подъездов, но и специальных площадок в Орле, особенно в районах многоквартирной застройки, недостаточно.

31 декабря заканчиваются договорные отношения регоператора со всеми перевозчиками ТКО. До конца ноября будут заключены новые договоры на работу в 2024 году, сообщил Александр Муромский. Предусмотрено внедрение автоматической системы фиксации, которая предполагает снимки площадок «до и после». Проводится инвентаризация контейнеров и оценивается состояние площадок. Информацию регоператор передает балансодержателям.

ИА “Орелград”