В Орле выявили 175 подъездов, где складируются крупногабаритные отходы

Как освободить многоэтажки города от мусора, обсудили 21 ноября.

На заседании профильного комитета облсовета выступил руководитель регоператора «Зеленая Роща». Александр Муромский напомнил, что мусор перевозчиками вывозится с тех мест, которые для него предназначены.

«Территория у подъезда не является местом для складирования. Крупногабаритные отходы должны размещаться на специальных площадках», – подчеркнул Александр Муромский.

В условиях плотной городской застройки не всегда находятся участки для бункеров. Не проявляют особого желания их устанавливать и ответственные структуры. Однако ускорить решение вопросов с управляющими компаниями помогает жилинспекция, а муниципалитеты подстегивает прокуратура. Многие не доводят разбирательство до представлений и судов – решают «в рабочем порядке». Например, сотрудники УК обеспечивают ручную погрузку складированного у подъездов крупногабаритного мусора.

Председатель комитета Сергей Кутенев отметил, что люди «не рождаются со знанием, куда выбросить диван». Идея об усилении информирования населения поддержали коллеги. Было бы логично разместить у подъездов информацию о недопустимости складирования ТКО и адреса площадок, куда можно отнести или отвезти отслужившую мебель.

ИА “Орелград”