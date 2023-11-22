В Орле выявили 175 подъездов, где складируются крупногабаритные отходы

22.11.2023 | 12:57 ЖКХ, Новости

Как освободить многоэтажки города от мусора, обсудили 21 ноября.

ИА “Орелград”

На заседании профильного комитета облсовета выступил руководитель регоператора «Зеленая Роща». Александр Муромский напомнил, что мусор перевозчиками вывозится с тех мест, которые для него предназначены.

«Территория у подъезда не является местом для складирования. Крупногабаритные отходы  должны размещаться на специальных площадках», – подчеркнул Александр Муромский.

В условиях плотной городской застройки не всегда находятся участки для бункеров. Не проявляют особого желания их устанавливать и ответственные структуры. Однако ускорить решение вопросов с управляющими компаниями помогает жилинспекция, а муниципалитеты подстегивает прокуратура. Многие не доводят разбирательство до представлений и судов – решают «в рабочем порядке».  Например, сотрудники УК обеспечивают ручную погрузку складированного у подъездов крупногабаритного мусора.

Председатель комитета Сергей Кутенев отметил, что люди «не рождаются со знанием, куда выбросить диван». Идея об усилении информирования населения поддержали коллеги. Было бы логично разместить у подъездов информацию о недопустимости складирования ТКО и адреса площадок, куда можно отнести или отвезти отслужившую мебель.

ИА “Орелград”


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