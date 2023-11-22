Под Орлом оштрафовали подрядчика, провалившего сроки

Общая сумма штрафов составила 132 тысячи рублей.

Нарушения выявила Ливенская межрайонная прокуратура. Они вскрылись при проверке исполнения требований законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд.

Нерадивым подрядчиком оказалось ООО с пафосным названием «Империя Руси». Компания заключила контракт на благоустройство пешеходной зоны на улице Курской в слободе Беломестное, но не исполнила свои обязательства вовремя. Кроме того, уже в рамках двух других договоров, тот же подрядчик взялся ремонтировать помещения и спортзал Воротынской общеобразовательной школы, но тоже затянул с исполнением и провалил сроки.

В итоге были возбуждены административные дела. В связи с первым эпизодом суд оштрафовал компанию на 72 тысячи рублей, в связи со вторым – ещё на 60 тысяч.

«В настоящее время работы на объектах по муниципальным контрактам завершены», – отметили в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что в Орле суд вынес приговор главе компании, обманувшей дольщиков жилья.

ИА «Орелград»