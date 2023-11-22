Орловцам предложили придумать названия для остановок

22.11.2023 | 10:47 Новости, Общество

Они появятся на карте Орловского муниципального округа.

С интересным предложением выступило Казённое учреждение «Организатор перевозок». Оно отвечает за межмуниципальные («трёхзначные») автобусные маршруты нашего региона.

Две новые остановки должны появиться в деревне Никуличи – на автодороге общего пользования регионального значения 54к-16 «Орёл – Знаменское», на 2-м километре. Сейчас идёт их обустройство.

Пока что эти остановки – безымянные, сведения о них ещё не внесены в реестр межмуниципальных маршрутов. Поэтому орловцы, в том числе, жители села Никуличи и соседних населённых пунктов, могут предложить свои варианты их названий.

Сделать это можно в комментариях под соответствующей публикацией в официальной группе «Организатора перевозок» «ВКонтакте».

ИА «Орелград»


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