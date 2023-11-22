Экс-глава орловского УФСИН помещён под домашний арест

22.11.2023 | 10:56 Закон и порядок, Новости

Такое решение вынес суд.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

С соответствующим ходатайством выступил следователь, который занимается уголовным делом бывшего начальника Управления ФСИН по Орловской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

На данный момент подозреваемый уже помещён под арест. В ближайшие дни ему предъявят официальное обвинение.

Орловец подозревается в превышении должностных полномочий. По текущей версии, осуждённые ИК-2 (колонии строгого режима в Ливнах), которые работали в нелегальном цеху, изготовили для него несколько дорогостоящих изделий из дерева.

В частности, осуждённые сделали для орловца элементы лестницы (стоимостью около 59 тысяч рублей) и каркас беседки (стоимостью около 126 тысяч рублей). При этом первое изделие он не оплатил, а за второе отдал всего 15 тысяч рублей.

«В рамках следствия устанавливаются иные возможные факты преступной деятельности подозреваемого, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы», – отметили в СУ СК РФ по Орловской области.

Фамилия подозреваемого не называется, но известно, что в период совершения преступлений (с апреля по октябрь 2022-го года) Управление ФСИН Орловской области возглавлял Владимир Волосевич. В конце того же года он вышел на пенсию.

Ранее стало известно, что под Орлом полицейского осудили за злоупотребление полномочиями.

ИА «Орелград»


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