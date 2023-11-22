В Орле осудили главу компании, обманувшего дольщиков

Ущерб составил 22 миллиона рублей.

Генерального директора ООО «Пенобетон-Орел» признали виновным в мошенничестве – в крупном и особо крупном размерах. Мужчина обвинялся по двум эпизодам. Главный был связан с «обманутыми дольщиками».

В период с 2014-го по 2020-й годы он, от имени своей организации, заключил договоры на долевое строительство дома в посёлке Змиёвка (на улице Жадова). Однако свои обязательства бизнесмен не исполнил. В итоге от его действий пострадали 22 дольщика жилья. Сумма нанесённого ущерба составила около 22 миллионов рублей.

Также в 2016-м – 2017-м годах он ввёл в заблуждение знакомого. Предприниматель пообещал купить жильё в его интересах и взял на это средства. Однако в итоге похитил часть из них (около 290 тысяч рублей).

Заводской районный суд Орла признал его виновным по обоим эпизодам и приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в 220 тысяч рублей. Осуждённый пытался обжаловать приговор. Однако облсуд оставил его без изменения.

На данный момент решение суда вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»