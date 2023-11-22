Орловчанка врезалась в КАМАЗ

Женщину госпитализировали.

ДТП произошло накануне в 17 часов 40 минут во Мценском районе. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

29-летняя девушка ехала на «Ладе Калине» по территории посёлка Воля (по улице Магистральной). Автомобиль двигался в сторону автодороги «Южный подъезд к городу Мценску».

«Легковушка» врезалась в припаркованный КАМАЗ. Ранее грузовик находился под управлением 52-хлетнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля Лада получила телесные повреждения, госпитализирована», – сообщили в ГИБДД.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 аварий, в том числе, три дорожных происшествия с пострадавшими. Телесные повреждения получили трое человек.

ИА «Орелград»