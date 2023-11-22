Областной чиновник «отрекся» от Дворянки

Член правительства Орловской области Сергей Латынин переложил всю ответственность на город.

Начальник департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин отвечал на неудобные вопросы на заседании профильного комитета облсовета 21 ноября.

«Дворянское гнездо, что вы скажете?» – поинтересовался депутат Виталий Рыбаков.

«Объект администрации Орла, – заявил Латынин. – Когда будет проводиться приемка, можно сказать: качественно или некачественно».

Чиновник подчеркнул, что его департамент является лишь главным распорядителем бюджетных средств. Сергей Латынин также уточнил, что федеральные деньги пошли на подготовительные работы, а сейчас благоустройство продолжается на средства, выделенные Орлу правительством Москвы (видимо, подчеркивая, что объект не в рамках нацпроекта). Латынин сообщил, что подрядчику неоднократно направлялись письма об ускорении работ.

«Время покажет», – сказал Сергей Латынин.

Напомним, срыв сроков завершения благоустройства сквера «Дворянское гнездо» ранее объясняли погодными условиями, сложностями самого проекта и даже нерестом. Цена контракта – 119,5 миллиона рублей. При этом ООО «ТСК Элитный Сад» уже получило половину суммы в качестве аванса.

ИА “Орелград”