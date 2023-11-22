Орловчанка заработала 300 рублей, но лишилась 246 тысяч

Мошенники нашли новый способ обмана граждан.

Теперь они предлагают орловцам ставить «лайки» и выкупать товары в интернет-магазинах, и даже платят своим жертвам деньги, чтобы войти к ним в доверие.

На этот раз от действий дистанционных мошенников пострадала 45-летняя жительница Кромского района. Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, в одном из мессенджеров неизвестный абонент предложил ей заработать на продвижении товаров в онлайн-магазине.

Женщина должна была ставить «лайки» товарам, чтобы повысить их рейтинг. Она согласилась, исполнила свою работу и получила вознаграждение – 300 рублей. Средства перечислили на её банковскую карту.

Затем мошенники предложили ей перейти на новый уровень взаимодействия. Предполагалось, что орловчанка будет выкупать товары. Затем «работодатели» обещали вернуть их полную стоимость, а также перечислить определённый процент от суммы выкупа (в качестве вознаграждения за работу).

При этом платить за товары нужно было не на реквизиты интернет-магазина, а на телефонные номера, указанные мошенниками. Таким образом у орловчанки выманили 116 тысяч рублей.

Когда женщина попросила вернуть ей средства и выплатить вознаграждение, уже в другом мессенджере ей сообщили, что для этого нужно перевести на телефонный номер ещй 129 тысяч 800 рублей (якобы для «разморозки» банковского счёта).

Орловчанка выполнила и это условие. После этого мошенники перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

В связи с данными фактами возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Полицейские просят граждан не доверять неизвестным собеседникам и не переводить деньги на указанные ими телефонные номера или банковские счета. Также необходимо с осторожностью относиться к различным предложениям о заработке, которые поступают от неизвестных ранее лиц.

ИА «Орелград»