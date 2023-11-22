Прокуратура проверяет информацию, опубликованную Собчак

Онкобольная орловчанка не смогла получить бесплатное лекарство.

Накануне сведения об этой ситуации появились в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня». Впоследствии их прокомментировали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Сегодня официальный релиз опубликовала и прокуратура нашего региона. Надзорное ведомство сообщило, что проводит соответствующую проверку.

На данный момент основные факты подтвердились. Установлено, что ещё в сентябре Советский районный суд постановил обеспечивать орловчанку лекарством («Олапариб»), причём своевременно и полностью. Тогда же ФССП возбудила исполнительное производство. Однако уже в ноябре женщина снова столкнулась с отсутствием бесплатного препарата.

Сообщается, что данный вопрос поставлен на контроль в прокуратуре Орловской области и Свердловского района.

Ранее орган надзора уже принимал меры реагирования по другим подобным эпизодам. Известно, что в результате прокурорского вмешательства и судебных процедур из регионального бюджета дополнительно выделили 7,2 миллиона рублей. Эти средства пошли на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий для федеральных льготников. Были проведены и соответствующие закупочные процедуры.

Также в прокуратуре подтвердили, что контракт на поставку «Олапариба» заключён, а его прибытие в область ожидается в ближайшие сроки.

ИА «Орелград»