За год врачи областной поликлиники выезжали в районы 19 раз

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Последняя поездка состоялась на минувшей неделе – в Дмитровский район. Специалисты Орловской областной консультативной поликлиники провели приём на базе районной больницы.

В этот раз выездная бригада состояла из кардиолога, невролога и хирурга. Как обычно, к приезду коллег местные врачи отобрали пациентов, которым требуется дополнительная консультация данных специалистов.

Всего в этом году состоялось 19 таких выездов. На «выездных» приёмах побывали около 1100 пациентов. Часть из них направили на госпитализацию в областную клиническую больницу, так как они нуждались в специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Следующая поездка состоится завтра. Бригада врачей побывает в Болховской ЦРБ. Приём проведут кардиолог, невролог и эндокринолог, сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»