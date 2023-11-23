Более 6000 орловцев попались на незаконном распитии спиртного

Речь идет о выявленных правоохранителями нарушениях общественного порядка.

В Орловской области за 10 месяцев 2023 года сотрудники органов внутренних дел составили 6136 административных протоколов по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте). Также было составлено 2111 административных протоколов по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и 1510 административных протоколов по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства). А всего за отчетный период времени в регионе было выявлено 21 114 административных правонарушений, но это без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства.

Такая информация содержится в отчете о состоянии оперативной обстановки, представленном Управлением МВД России по Орловской области. По данным ведомства, для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории региона ежесуточно в системе единой дислокации выставляются наряды полиции органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования за прошедшие 10 месяцев было выявлено 1086 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

«В целях профилактики уличной преступности сотрудниками полиции подготовлено и направлено в адрес юридических и физических лиц 1027 информационных писем, а также 105 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, – добавили в Управлении МВД России по Орловской области. – Среди населения распространено 43,4 тысячи памяток по защите от противоправных посягательств имущественного характера и против личности, в печатных изданиях опубликовано 216 статей по данной тематике, на интернет-ресурсах размещена 181 информация, на радио и телевидении – 40».

ИА «Орелград»