Под Орлом Усадьбу Новосильцевых сдадут в аренду на 49 лет

23.11.2023 | 20:10 Культура, Новости

Объект находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Фото: yandex.ru/maps / Алексей

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области объявил о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Все объекты, объединенные в один лот, относятся к собственности Орловской области и включены в состав ее казны. Аукцион назначен на 20 декабря 2023 года, он будет открытым по составу участников.

Что касается предмета торгов, то таковым является объект культурного наследия регионального значения «Жилые и хозяйственные строения санатория «Войново» (также известный как Усадьба Новосильцевых). Комплекс расположен в поселке Санаторий Войново, Воинского сельского поселения Мценского района. В один лот объединены: нежилые корпуса №№ 1 и 3 площадью 1028,8 и 145,2 квадратных метра соответственно; кладовая с подвалом площадью 122,4 квадратных метра; столовая площадью 454,5 квадратных метра; здание аптеки площадью 76,5 квадратных метра.

Имеется обременение в виде охранного обязательства собственника или иного законного владельца памятника истории «Жилые и хозяйственные строения санатория «Войново», утвержденного приказом областного управления по государственной охране объектов культурного наследия в конце 2021 года. Целевое назначение выставленного на торги комплекса: универсальное нежилое. Начальная минимальная цена лота (размер ежемесячной арендной платы) установлена в размере 3320 рублей. Шаг аукциона, то есть величина повышения начальной цены лота составляет всего 166 рублей.

Столь низкая цена лота обусловлена именно тем, что объект находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Арендатору в соответствии с договором потребуется привести его в порядок за собственный счет. Кстати, срок действия договора аренды составит 49 лет с даты его заключения. Добавим, что организатор аукциона оставил за собой право изменять его условия или вообще отказаться от его проведения.

ИА «Орелград»


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