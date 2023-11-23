Мэрия Орла выставила на торги участок под магазин

23.11.2023 | 22:10 Новости, Экономика

Землю планируется сдать в аренду сроком на два с половиной года.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Администрация города Орла известила заинтересованных лиц о проведении электронного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по переулку Мостовому. Организатором торгов выступит управление муниципального имущества и землепользования, пройдут они на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» 25 декабря 2023 года.

Характеристики земельного участка такова: площадь – 600 квадратных метров, разрешенное использование – магазины, категория – земли населенных пунктов, сведения о правах – на земельный участок государственная собственность не разграничена. Согласно «Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», данный участок размещается в территориальной зоне Ж-2 – зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. Он свободен от застройки, его целевое назначение, казанное в конкурсной документации, – для строительства магазина

Срок аренды составит два года и шесть месяцев Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок) установлена в размере 187 100 рублей, шаг аукциона – в размере 5613 рублей. Мэрия предупреждает, что имеются некоторые ограничения использования, например, часть участка площадью 130 квадратных метров расположена в охранной зоне сети электроснабжения, в пределах которой без письменного согласования сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

Часть участка площадью 115,4 квадратных метра расположена в охранной зоне газораспределительной сети. То есть, при проектировании объектов капитального строительства необходимо будет обеспечить соблюдение минимальных расстояний от газопровода до фундаментов здания. Кроме того, по участку проложены водопровод и канализация. В связи с этим арендатору будет необходимо обеспечить сохранность, а также безвозмездный и беспрепятственный доступ для ремонта и обслуживания указанных инженерных сетей.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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