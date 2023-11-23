Департамент образования объяснил закупки для «Виртуальной школы»

Чиновники считают, что требования законодательства нарушены не были.

В Орле постепенно близится к завершению рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного УФАС по жалобе столичной компании «ФинПромМаркет-XXI». Основными ответчиками по нему проходят Департамент образования Орловской области и бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования» (ОРЦОКО). Отвечает также белгородская «Фабрика информационных технологий».

Напомним, УФАС ранее было установлено, что в период с 2011 по 2013 годы при участии ООО «Белгородские информационные решения» и ООО «ФИТ» осуществлялось создание и внедрение региональной информационной системы для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме образовательными организациями, расположенными на территории Орловской области.

Начиная с 2014 года, было проведено множество закупок на выполнение работ по модернизации, развитию, функционированию и эксплуатации этой системы, известной как «Виртуальная школа». Только за 2022-2023 годы ОРЦОКО было проведено не менее семи таких закупок, по итогам которых контракты заключались с одним и тем же единственным участником. Победитель затем заключал договоры с ООО «ФИТ», предмет которых совпадал с техническим заданием по контрактам, заключенным между ним и ОРЦОКО. По сути, контракты получал один исполнитель, а в реальности отрабатывал их другой, субподрядчик. Все это и другие выявленные факты дали возможность антимонопольщикам предположить о заключении департаментом образования, ОРЦОКО и двух коммерческих компаний «соглашения, ограничивающего доступ на товарный рынок создания, внедрения, модернизации, развития, функционирования и эксплуатации информационных систем».

По мнению ООО «ФинПромМаркет-XXI», в Орловской области были нарушены требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденные постановлением правительства РФ от 06.07.2015 № 676. В ответ на это ОРЦОКО сообщил, что соблюсти указанные требования «не представлялось возможным, поскольку информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа» была внедрена до их принятия».

Свою позицию в антимонопольный орган представил и департамент образования. Согласно ей предметом закупок являлась именно модернизация существующей информационной системы, но не создание новой, что исключало участие в закупках лиц, не обладающих такими правами. В конкурсах на модернизацию автоматизированной информационной системы мог участвовать только носитель прав на нее, поскольку со стороны иных лиц выполнение указанных работ было невозможно без нарушения его авторских прав. Правда, ранее антимонопольщики установили, что у единственного участника закупок отсутствовали права на использование информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа». Они имелись у «субподрядчика», но без договоров с единственным участником закупок у него не было доступа к необходимым серверным мощностям.

Теперь антимонопольщикам предстоит разобраться в том, зачем потребовалась такая сложная схема, кому какая роль была в ней отведена. Комиссия, заслушав стороны, пришла к выводу о необходимости получения дополнительных документов и сведений. В частности, антимонопольщики запросили у ОРЦОКО сведения о том, каким именно образом компания-субподрядчик получала доступ (какое именно лицо предоставляло ей такой доступ) к серверам, на которых размещена информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа»? Очередное рассмотрение дела назначено на 5 декабря.

ИА «Орелград»