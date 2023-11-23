Под Орлом перевернулся КАМАЗ

23.11.2023 | 10:49 Новости, Происшествия

Перед этим он врезался в фургон.

Фото: УМВД по Орловской области

Авария произошла накануне примерно в 10 часов 20 минут. Всё случилось на трассе «Крым» на 331-м километре. Это территория Орловского муниципального округа, окрестности населённого пункта Ивановское.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. По текущей версии, водитель КАМАЗа просто не смог соблюсти правильную дистанцию. Грузовик столкнулся с фургоном «Дорожной службы», который ехал впереди. После этого КАМАЗ перевернулся.

«Пострадавших нет», – отметили в пресс-службе УМВД.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП. На этот раз все они обошлись без погибших и травмированных.

ИА «Орелград»


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