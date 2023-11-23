Музалевского возмутили результаты проверки детского центра «Солнечный»

Спикера Орловского облсовета заявил, что «по беспределу работать нельзя».

КСП Орловской области выявила недостоверность ведения бухгалтерского учета, нарушения ряда статей Трудового Кодекса. Результаты контрольного мероприятия обсудили на заседании профильного комитета облсовета 22 ноября. Не соблюдение условий осуществления выплат стимулирующего характера повлекло необоснованное расходование средств на премий (только за июль 2022 года на сумму 305 тыс. рублей). При этом в целом размеры прибавок к окладу варьировались от 30 до 200%. Неправомерные доплаты до МРОТ, без учета компенсационных выплат, привели к дополнительным расходам в размере 556 тысяч рублей. Также зафиксированы неправомерные доплаты сотрудникам лагеря за работу в сверхурочное время и выходные на 167 тыс. рублей. Главбух получала надбавки 20 и 10 % за общий стаж и ведение табеля учета рабочего времени, не предусмотренные Положением об оплате труда. И так далее и тому подобное. Важно учесть, что при соблюдении процедуры и инструкций, те же самые выплаты могли быть законными и обоснованными.

Спикер облсвета Леонид Музалевский предложил выстроить систему обучения для бухгалтеров по всем выявленным нарушениям. Ошибки повторяются от учреждения к учреждению.

«По беспределу работать нельзя, – не сдержал эмоций глава заксобрания. – Если безграмотные люди, это одно, но появляются уголовные дела. Это бюджетные деньги, кому это надо?»

Заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов поддержал идею. Отметим, директор учреждения уже сменился. Задавать вопросы новому руководителю депутаты не стали, но просили учесть результаты деятельности предшественника.

ИА “Орелград”