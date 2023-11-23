Директора «Орёлгосзаказчика» увели с планёрки

Это сделали неизвестные люди в штатском.

Интересную информацию опубликовала «Орловская среда-плюс». По данным издания, всё произошло в понедельник прямо во время рабочей планёрки в учреждении. Сразу после её начала трое неизвестных зашли в помещение и предложили Александру Ященко «пройти с ними». Он принял приглашение.

Уходя, Ященко делегировал свои полномочия заместителю (Дмитрию Штыкову) и предупредил, что намерен отсутствовать два дня. Пока что на работе он не появлялся. По данным СМИ, начальник «Орёлгосзаказчика» «обещал быть» не раньше ближайшего понедельника.

Как удалось узнать уже «Орёлтаймс», все областные Управления силовых ведомств (ФСБ, Следственного комитета и МВД) заявили, что не занимаются никакими делами, связанными с данным человеком.

Ященко возглавил «Орёлгосзаказчика» в 2022 году. Ранее, в 2012-м, он уже работал на этой должности, но пробыл в ней только около полугода. Также он занимал ряд других ответственных постов – в правительстве Орловской области и городских администрациях нескольких региональных центров России.

Известно, что именно 21 ноября КСП Орловской области приступила к изучению использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста.

ИА «Орелград»