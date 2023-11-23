В Орле в сквере Семьи установили туалет

Правда, пока проход к нему запрещён.

Радостной новостью поделились «Вести-Орёл». Как и планировалось, туалет состоит из четырёх отдельных секций. Здесь предусмотрены места не только для мужчин и женщин, но и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Правда, пока работы по его установке не завершены. Кабина ограждена лентой с надписью «проход запрещён».

Закончить важное дело должны до 10-го декабря. Работы обошлись бюджету в 9,8 миллиона рублей. Задание выполняет ООО «Спектр-НН».

Ранее сообщалось, что туалет будет платным. Причём оплачивать услуги можно будет как бумажными деньгами, так и банковскими карточками.

ИА «Орелград»