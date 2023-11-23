Стало известно, кто и когда собирается достраивать дома на Панчука в Орле

Теперь несостоявшийся ЖК «Зеленый берег» – это жилой комплекс “Nova Парк”.

Информация опубликована в Единой информационной системе жилищного строительства. Застройщиком выступает ООО СЗ ЛОГИСТИК 48 (входит в ГК Развитие), генподрядчик – ООО «Мега-Строй». Предполагается возведение монолитно-кирпичных домов: три 17-этажных и один 14 этажей. Первые два объекта планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года (при этом выдача ключей дольщикам – 31 декабря 2026 года). Еще два дома планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027.

По данным kartoteka.ru, ООО «СЗ Логистик 48» зарегистрировано в Воронеже в 2014 году. Директор и учредитель с 2022 года – Сергей Гончаров. Среднесписочная численность персонала – 1. ООО «МЕГА-СТРОЙ» тоже воронежское. Зарегистрировано в октябре 2023 года. Учредитель и директор – Евгений Студеникин. По данным ЕИСЖК, в ГК Развитие входят 13 компаний-застройщиков. На их счету 22 сданных дома, 33 строятся.

Напомним, жилой комплекс «Зеленый берег» возводило АИЖК Орловской области. Компания с госучастием принесла немало бед дольщикам. Они с боем добивались оплаченных квартир. АИЖК было признано банкротом, экс-директор в марте этого года осужден на шесть с половиной лет. Объекты незавершенного строительства и землю под ними реализовал через торги Фонд развития территорий. Инвестор получил участок на берегу Орлика площадью 22,554 тыс. кв. м и остовы зданий за 201,3 млн рублей.

ИА “Орелград”