Стало известно, кто и когда собирается достраивать дома на Панчука в Орле

23.11.2023 | 14:57 Важное, Новости, Строительство

Теперь несостоявшийся ЖК «Зеленый берег» – это жилой комплекс “Nova Парк”.

Скриншот с сайта orel-panorama.ru

Информация опубликована в Единой информационной системе жилищного строительства. Застройщиком выступает ООО СЗ ЛОГИСТИК 48 (входит в ГК Развитие), генподрядчик – ООО «Мега-Строй». Предполагается возведение монолитно-кирпичных домов: три 17-этажных и один 14 этажей. Первые два объекта планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года (при этом выдача ключей дольщикам – 31 декабря 2026 года). Еще два дома планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027.

По данным kartoteka.ru, ООО «СЗ Логистик 48»  зарегистрировано в Воронеже в 2014 году. Директор и учредитель с 2022 года – Сергей Гончаров. Среднесписочная численность персонала – 1. ООО «МЕГА-СТРОЙ» тоже воронежское. Зарегистрировано в октябре 2023 года. Учредитель и директор – Евгений Студеникин. По данным ЕИСЖК, в ГК Развитие входят 13 компаний-застройщиков. На их счету 22 сданных дома, 33 строятся.

Напомним, жилой комплекс «Зеленый берег» возводило АИЖК Орловской области. Компания с госучастием принесла немало бед дольщикам. Они с боем добивались оплаченных квартир. АИЖК было признано банкротом, экс-директор в марте этого года осужден на шесть с половиной лет.  Объекты незавершенного строительства и землю под ними реализовал через торги Фонд развития территорий. Инвестор получил участок на берегу Орлика площадью 22,554 тыс. кв. м и остовы зданий за 201,3 млн рублей.

ИА “Орелград”

 

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования