КСП приступила к проверке Красного моста

Аудиторы уже отобрали керны, чтобы досконально изучить детали реконструкции.

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Орловской области приступили к проверке использования бюджетных средств, направленных на реконструкцию Красного моста. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Мероприятие является плановым. Сотрудники регионального контрольного органа проверят целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в городе Орле.

«В рамках указанного контрольного мероприятия планируется осуществить анализ финансового обеспечения расходных обязательств на реконструкцию моста, проверку соблюдения порядка организации приемки выполненных работ, а также ведения претензионно-исковой работы, – сообщает КСП. – Для определения качества работ по асфальтированию и проверки физико-механических характеристик асфальтобетона работниками областного казенного учреждения «Орелгосзаказчик» в присутствии сотрудников Контрольно-счетной палаты Павлюк О.В. и Жиляевой Г. В. осуществлен отбор кернов. Результаты, полученные в ходе осмотра, будут отражены в отчете контрольного мероприятия».

Ранее свои планы на конец текущего года озвучила Контрольно-счетная палата города Орла. Так, в городе проводится проверка эффективности и целевого расходования МБУ ДО «Дом детского творчества №3» субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и проверка эффективности деятельности МУП «Столовая №30» в части использования переданного ей в хозяйственное ведение муниципального имущества.

Кроме того, аудиторы дадут заключение о законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство территории, прилегающей к МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла». Финансируются работы в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы».

Также на конец текущего года была запланирована проверка эффективности и целевого расходования МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина» субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и на иные цели. Попутно проверяется использование театром муниципального имущества в 2022 и 2023 годах.

ИА «Орелград»