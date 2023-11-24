В Орловской области выяснят, может ли футбольное поле двигаться

Неожиданный поворот произошел в деле ливенского ФОК.

Орловское УФАС России запросила у ливенского МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» и администрации города Ливны документы, подтверждающие, что имущество, переданное по договору безвозмездного пользования, является движимым. Пикантность ситуации придает то, что речь в запросе идет об искусственном футбольном поле и раздевалке. Такой достаточно неожиданный поворот произошел в рассмотрении дела, заведенного антимонопольным органом на основании материалов проверки ливенской Контрольно-счетной палаты.

Как уже рассказывал «Орелград», подозрения у КСП вызвали сделки, в результате которых «ФОК» безвозмездно передал нескольким организациям и одному частному лицу находящееся в его управлении имущество для проведения тренировок. В частности, с простым гражданином был заключен договор безвозмездного пользования спортивным сооружением, которое, кстати, является муниципальным имуществом. Ранее специально созданная комиссия УФАС пришла к выводу, что заключение такого договора было возможно только по результатам конкурентных процедур, поскольку площадь переданных помещений превышает 20 квадратных метров и 10 процентов площади всего здания. Однако они не проводились.

Поэтому антимонопольщики усмотрели возможные признаки нарушения пункта 2 части 3 статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции».

В рамках рассмотрения дела попутно изучаются и другие сделки «ФОКа», в связи с чем антимонопольный орган запросил у учреждения и администрации Ливен дополнительные сведения. В Управление ФАС поступили письменные пояснения МАУ «ФОК», которое сообщило, что изменило свою позицию по делу. Теперь руководство учреждения полагает, что гражданин, которому бесплатно досталось имущество для проведения тренировок, не является хозяйствующим субъектом в понятии Закона «О защите конкуренции».

По такой логике предоставление ему муниципального имущества не попадает под действие статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции». «Имущество, переданное по договорам безвозмездного пользования № 5-10-2 от 01.04.2022 с ООО «Гидромашстрой» и № 1 от 01.05.2022 с ППО АО «ГМС Ливгидромаш» Роспрофпром (спортивное сооружение физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, футбольная площадка, раздевальня), является движимым, что подтверждается выписками из реестра объектов муниципального имущества и инвентарными карточками учета нефинансовых активов», – говорится в пояснении.

В ходе очередного заседания представители ФОК и мэрии озвучили свои правовые позиции, изложенные в представленных ранее письменных пояснениях. Комиссия УФАС в результате пришла к выводу о необходимости получения дополнительных документов и сведений, в связи с чем рассмотрение дела в очередной раз было отложено. МАУ «ФОК» и администрации города Ливны предложено в срок до 15 декабря представить документы, доказывающие, что имущество, переданное по договору безвозмездного пользования (искусственное футбольное поле (большое), дорожка и раздевальня) является движимым. А в случае если это имущество является недвижимым, необходимо сообщить его площадь, также с приложением подтверждающих документов.

ИА «Орелград»