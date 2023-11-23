На орловских ярмарках вскрыли «кассовые» нарушения

Административное производство возбуждается в каждом 11-м случае проверки.

В Орловской области за период с 1 января по 20 октября 2023 года на ярмарках налоговики провели 152 контрольных мероприятия. В результате было объявлено 141 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Кроме того, было вынесено 11 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности по статье 14.5 КоАП РФ. Такие данные привели в региональном Управлении ФНС России.

В ведомстве пояснили, что контрольные мероприятия проводятся в рамках по усилению кассовой дисциплины. Его конечной целью является «исключение недобросовестного поведения на торговых пространствах региона и соблюдение налогового законодательства о применении контрольно-кассовой техники». Также в ведомстве подсчитали, что доля контрольных мероприятий, по результатам которых в отношении налогоплательщика возбуждается административное делопроизводство, составляет всего 7,2 процента от их общего количества. Это говорит о том, что в целом кассовая дисциплина в регионе является крепкой.

«Наибольшие усилия налоговики акцентируют на вынесении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, с целью дальнейшего изменения модели поведения налогоплательщика, – говорят в областной налоговой службе. – Кроме того, за указанный период налоговым органом также проведено более 80 профилактических визитов на торговые объекты к налогоплательщикам, впервые приступившим к осуществлению предпринимательской деятельности. Первостепенная цель данного мероприятия – это информирование налогоплательщиков об обязательных требованиях законодательства в сфере ККТ, повышение уровня их правовой грамотности и предупреждение противоправного поведения в будущем».

Кстати, простые граждане тоже могут присоединиться к «контрольным мероприятиям». В частности, налоговики принимают от жителей региона заявления о нарушениях при работе с контрольно-кассовой техникой. Например, пожаловаться налоговикам можно в том случае, если торговец на ярмарке не выдал покупателю кассовый чек. Сделать это можно по телефону или при лично визите в налоговую инспекцию. Кроме того, разработано специальное мобильное приложение «Проверка чеков ФНС России». Добавим, что в Орловской области, по данным региональной налоговой службы, сегодняшний день на ярмарках и организованных местах торговли области осуществляют предпринимательскую деятельность 1462 налогоплательщика, работающие на 1983 торговых точках.

ИА «Орелград»