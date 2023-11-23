В Орле бюджетные недострои возьмут на учет

Он коснется объектов незавершенного строительства, возводящихся за бюджетный счет.

В Орле начало действовать постановление администрации города об утверждении порядка учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории областной столицы. Документ в ноябре подписал мэр Юрий Парахин. Речь в нем идет о незавершенных объектах капитального строительства, возведение или реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла. Учет таких объектов мэр Юрий Парахин возложил на муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Оно будет ответственным за ведение перечня недостроев, в том числе за достоверность и актуальность информации. Контроль за ведением перечня градоначальник возложил на управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.

Документом также утверждены условия, при которых каждый конкретный объект может и должен быть включен в перечень. Это возможно, например, если он не достроен, а срок действия разрешения на его строительство или срок действия договора аренды земельного участка под строительство уже истек. Объект включается в перечень и в том случае, если со дня отказа в выдаче разрешения на его ввод в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев. Официально недостроями признают и объекты, во время возведения или реконструкции которых «возникли ограничения, являющиеся основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию».

Если средства бюджета города Орла не предусмотрены на завершение строительства или реконструкцию объекта в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование, недострой тоже включается в специальный перечень. Кроме того, предусмотрены случаи, когда на объект капитального строительства или земельный участок под ним наложен арест или запрет совершать определенные действия, либо в отношении них избрана мера пресечения в виде залога. Еще один случай: если вступило в силу решение суда, в том числе о признании объекта капитального строительства самовольной постройкой, объект тоже вносится в перечень.

Добавим, что решать судьбу официальных недостроев в Орле будет специально созданная межведомственная комиссия. Постановление мэра именно ее наделяет правом принятия управленческих решений «по определению направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов, включенных в реестр». Кстати, комиссия вправе разрабатывать и предлагать мэрии планы мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства.

ИА «Орелград»