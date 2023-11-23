Облсовет рассмотрит закон об ответственности за содержание прилегающих территорий

Сегодня его обсудили на профильном комитете.

Законопроект предлагает ввести административную ответственность за ненадлежащее содержание прилегающих территорий. К ответу призовут собственников (или иных законных владельцев) зданий, строений и сооружений, а также земельных участков.

В частности, речь идёт об очистке территорий от мусора и отходов, листвы, сухой и сорной растительности, снега и наледи, а также о покосе травы и обрезке поросли. Кроме того, сюда же относится противогололёдная обработка. Возможно, принятие закона связано с наступлением зимнего сезона, в ходе которого орловцам придётся бороться с природными неприятностями в виде обледеневших тротуаров и дорог, а также падающих на головы и машины сосулек.

Изменения предлагается внести в статью 6.2 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения».

Как сообщает пресс-служба облсовета, на заседании присутствовала представительница прокуратуры Юлия Курочкина (старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства). Она отметила, что при фактическом использовании закона могут возникнуть реальные трудности. Во-первых, органы местного самоуправления могут самоустраниться от соответствующих обязанностей. Во-вторых, не исключены и факты необоснованного привлечения к административной ответственности как физических, так и юридических лиц.

«В законе должно быть чётко прописано и сформулировано – за какие правонарушения мы будем привлекать к ответственности», — высказалась прокурор.

В итоге комитет решил, что законопроект рассмотрят на ближайшей сессии в первом чтении, а затем отправят на доработку.

ИА «Орелград»