В Орловской области установлен карантин по бешенству

23.11.2023 | 16:48 Новости, Общество

Такой указ подписал губернатор.

Ограничения вводятся в Урицком районе. Очагом опасного заболевания объявлена территория рядом с деревней Ужаринка (Богдановского сельского поселения).

Её общая площадь составляет всего 2 квадратных метра. Территория, которая находится в радиусе 500 метров от данного участка, в том числе, в пределах административных границ деревни, объявлена «неблагополучным пунктом».

В данных зонах введены ограничения. В частности, там запрещается проводить ярмарки и выставки домашних животных, а также вывозить оттуда живность, способную переносить бешенство.

Исключением являются случаи, когда животных вывозят на убой. Также право на выезд получит живность, прошедшая вакцинацию.

Кроме того, на подкарантинной территории запрещён отлов диких животных – для дальнейшего помещения в зоопарки. В соответствии с текстом указа, карантин автоматически снимается через 60 календарных дней после умерщвления последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством.

ИА «Орелград»


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