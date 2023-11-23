Орловца госпитализировали после пожара

ЧП случилось в областном центре.

Как пояснили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, пожар вспыхнул на улице Черепичной в одном из домов. Это случилось накануне примерно в 14 часов 50 минут.

По предварительной информации, 37-летний мужчина пострадал, взаимодействуя с портативным газовым баллоном. Орловец получил ожоги.

«Пострадавший госпитализирован в областную киническую больницу», – пояснили в пресс-службе УМЧС. Также в результате этого возгорания в помещении выгорели вещи на общей площади 0,2 квадратных метра.

Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 11 раз. Четыре выезда пришлись на ликвидацию возгораний, остальные – на другие виды помощи населению.

ИА «Орелград»