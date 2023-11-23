Начальник ОМЗ указал на виновного в размытии склона Дворянки

Благоустройство обсудили на заседании профильного комитета облсовета.

Начальник Объединённого муниципального заказчика Орла Максим Лобов признал, что сроки завершения благоустройства сквера «Дворянское гнездо» сорвали. Штрафные санкции подрядчику насчитываются. Общая готовность, по подсчетам ОМЗ, около 80%. Габионы почти полностью смонтированы, лестница облицовывается гранитом. Дорожки почти все готовы.

«В этом году завершат основные работы. По приемке не могу ответить», – сказал Лобов.

Коснулись темы размытия грунта на склоне и пустот, которые в итоге могли появиться под лестницей.

«Размыв – чисто халатность подрядчика, – заявил Максим Лобов. – Существующую ливневку нужно было содержать в рабочем состоянии».

Однако за ней не следили, в итоге поток воды ушел под лестницу.

«После прочистки такого потока нет», – сообщил начальник ОМЗ.

Отметим интересную позицию областных властей. Например член правительства региона и руководитель профильного департамента Сергей Латынин не стал комментировать срыв сроков и качество благоустройства Дворянки, объяснив, что это ответственность города. При этом Портал Орловской области не стесняется рассказывать о других «чужих» объектах благоустройства, где работы проводятся быстрее и лучше.

ИА «Орелград»