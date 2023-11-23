Начальник ОМЗ указал на виновного в размытии склона Дворянки

23.11.2023 | 11:23 Культура, Новости, Общество, Строительство

Благоустройство обсудили на заседании профильного комитета облсовета.

Фото: ИА «Орелград»

Начальник Объединённого муниципального заказчика Орла Максим Лобов признал, что сроки завершения благоустройства сквера «Дворянское гнездо» сорвали. Штрафные санкции подрядчику насчитываются. Общая готовность, по подсчетам ОМЗ, около 80%. Габионы почти полностью смонтированы, лестница облицовывается гранитом. Дорожки почти все готовы.

«В этом году завершат основные работы. По приемке не могу ответить», – сказал Лобов.

Коснулись темы размытия грунта на склоне и пустот, которые в итоге могли появиться под лестницей.

«Размыв – чисто халатность подрядчика, – заявил Максим Лобов. – Существующую ливневку нужно было содержать в рабочем состоянии».
Однако за ней не следили, в итоге поток воды ушел под лестницу.

«После прочистки такого потока нет», – сообщил начальник ОМЗ.

Отметим интересную позицию областных властей. Например член правительства региона и руководитель профильного департамента Сергей Латынин не стал комментировать срыв сроков и качество благоустройства Дворянки, объяснив, что это ответственность города. При этом Портал Орловской области не стесняется рассказывать о других «чужих» объектах благоустройства, где работы проводятся быстрее и лучше.

ИА «Орелград»


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