Рыбаков восхитился ремонтом дороги в Орле

И обещал скандал из-за отсутствия тротуара.

Вопрос о капремонте дорожного полотна автомобильной дороги по улице Городской обсудили на заседании профильного комитета облсовета.

Контракт был заключен совсем недавно, но основной фронт работ выполнен, сообщил начальник ОМЗ Максим Лобов.

«Тротуар, велодорожки, люки подняты на проектную высоту. Выполнено хорошо и правильно на мой взгляд», – сказал Максим Лобов.

Часть работ, конечно, перенесут на тёплое время года. Срок исполнения контракта – май 2024 года.

Председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков выразил заказчику благодарность за то, что нашли хорошего подрядчика.

«Нет слов, восторг», – сказал депутат.

Но не обошлось без ложки дегтя: проектом не предусмотрен тротуар по одной стороне улицы. Там покрытие разбито, ниже уровнем, чем остальное полотно.

«Это будет скандал со стороны трудящихся. Приемки не будет без тротуара по второй стороне. Там что люди второго сорта?» – задался вопросом Рыбаков.

Также он отметил, что сам там пешком ходит на работу. Виталий Рыбаков попросил Лобова обратиться к руководству города и срочно найти средства на организацию второго тротуара.

Капремонтом улицы Городской занимается ООО «РБК Стройинвест». Компания получила контракт без проведения конкурсных процедур и даже без доверенных лимитов финансирования.

ИА «Орелград»