Орловские полицейские сломали руку задержанному

Они добивались признательных показаний.

Преступление произошло в ноябре 2021-го года, но приговор по данному делу вынесли только сейчас. Процесс шёл в Советском районном суде Орла. Двоих орловцев признали виновными в превышении должностных полномочий.

Два года назад оба они являлись действующими сотрудниками городского Управления МВД. Как сообщает Следственный комитет, полицейские избили 35-летнего мужчину, задержанного по подозрению в краже мобильника. Телефон похитили из салона сотовой связи.

Добиваясь признательных показаний, сотрудники МВД наносили ему удары руками и ногами – по туловищу, а также по верхним и нижним конечностям. В итоге врачи диагностировали у пострадавшего закрытый перелом локтевой кости. Это квалифицировали как «вред здоровью средней тяжести».

Каждому из осуждённых дали по три года колонии общего режима. Также их лишили специальных званий («лейтенант полиции» и «старший лейтенант полиции») и запретили занимать ответственные должности в правоохранительных органах (в течении двух лет).

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как пояснили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, на данный момент один из осуждённых уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Что касается второго фигуранта, то он просто отстранён от выполнения служебных обязанностей. Вопрос о дальнейшем прохождении или непрохождении им службы будет окончательно рассмотрен после вступления в силу судебного решения.

ИА «Орелград»