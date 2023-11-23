В Орле жители «Рядов» взбунтовались против троллейбусной сети

Они требуют снять провода с их дома.

Вопрос всплыл в обсуждениях на странице мэра Орла Юрия Парахина «ВКонтакте». Орловцы комментировали новость о пробном проезде троллейбуса по Красному мосту.

Одна из жительниц дома по Гостиной, 3 (всем известных «Торговых рядов»), заявила в комментариях: «Почему опять прикрепили к стене дома тросовые поперечины опор троллейбусной сети? От них дом, и, в частности, мою квартиру, трясёт».

Женщина пояснила, что проблема озвучивается не первый год, причём на официальном уровне. «Жильцы ещё несколько лет назад писали обращение в администрацию с требованием снять поперечины с дома. Это наше имущество, и вы не имеете права им распоряжаться. Почти за три года можно было установить специальные опоры. Наш дом с кучей проблем, огромной трещиной. Если от тряски всё полетит, вы будете отвечать? Вы не имели права без согласия жильцов что-либо крепить на дом. Немедленно устраните нарушение», – заключила орловчанка.

Ей ответили с официального аккаунта администрации Орла. Впрочем, достаточно неоднозначно.

«Крепление тросов контактной сети осуществлялось во время организации троллейбусного движения в городе Орле на основании проектной документации… На 2024-й год запланировано комплексное благоустройство улицы Гостиной с заменой рельсового полотна и контактной сети и установкой металлических опор. При условии выделения необходимых средств из вышестоящих бюджетов работы будут проведены», – высказались представители городских властей.

«А в этой проектной документации указано, что прикрепление сети к стене дома без согласия жильцов, законно? Вы ссылаетесь на проектную документацию от 1950 года? Она не соответствует действующему законодательству», – парировала жительница «Рядов».

В итоге мэрия предложила ей составить официальное обращение на имя Парахина и продолжить диалог уже не в формате социальных сетей. В свою очередь, орловчанка заявила, что «будет разбираться с помощью прокуратуры и экспертов».

ИА «Орелград»