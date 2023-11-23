Бастрыкин поручил разобраться в проблемах орловского электротранспорта

Глава Следственного комитета ответил на обращение орловцев.

Ранее группа жителей Орла обратилась к Александру Бастрыкину с открытым письмом. Орловцев беспокоило то, что чиновники из городской администрации, якобы, приобретают для областного центра только новые автобусы, забывая про обновление общественного электротранспорта.

«Закупка автобусов вместо новых троллейбусов – это деградация и разрушение транспортной инфраструктуры, увеличение загрязнения воздуха и задымление улиц. Кроме того, использование бюджетных денежных средств на закупку автобусов вместо троллейбусов – также является преступлением, предусмотренным Главой 21 УК РФ… Сейчас должностные лица администрации г. Орла продолжают планировать разрушение троллейбусного движения, пытаясь свои преступные действия «замаскировать» некими «транспортными реформами и разработкой транспортной схемы», где уже известно, что планируют разрушить троллейбусные линии и попытаться навязать городу автобус», – заявили авторы послания.

Также орловцы попросили Бастрыкина обратить внимание на попытку прекратить следствие по уголовному делу, связанному с «Трамвайно-троллейбусным предприятием». Известно, что оно было возбуждено в сентябре минувшего года по статье «превышение должностных полномочий», подозреваемыми по нему являются, в том числе, должностные лица городской администрации.

Как уточняет «Орёлтаймс», следователи, действительно, хотели прекратить дело, так как не усмотрели в действиях фигурантов признаков нарушения закона. Однако сейчас постановление о прекращении расследования отменено. Соответствующая работа возобновилась.

Тогда же было возбуждено ещё одно дело, связанное с «ТТП», которое сейчас уже рассматривается в суде. Экс-главе предприятия вменяются «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество». Также в мошенничестве обвиняется некий индивидуальный предприниматель.

Обращение не осталось без ответа. Как сообщили в Следственном комитете, Александр Бастрыкин поручил руководителю орловского Управления ведомства Петру Юдину представить ему официальный доклад по доводам, изложенным в послании.

ИА «Орелград»