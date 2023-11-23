В райбольницах Орловщины осваивают новые методы операций

Обучение прошёл хирург из Покровской ЦРБ.

Антон Булаткин заведует хирургическим отделением медучреждения. На днях врач завершил обучение на цикле повышения квалификации на базе городской клинической больницы имени Боткина в Москве.

Благодаря этому теперь в Покровской ЦРБ начнут оперировать грыжи передней брюшной стенки лапароскопическим методом. Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

В отличие от обычных операций, лапароскопическая пластика выполняется через небольшие проколы под контролем видеокамеры. Специалист удаляет грыжу при помощи специальных инструментов. При этом в место, где находился дефект, имплантируется полимерный сетчатый протез. Если он приживётся в организме, то защитит пациента от рецидива данного заболевания.

«Такая методика позволяет минимально травмировать ткани и ускорять реабилитацию пациента после операции», – пояснили в депздраве.

В ближайшее время хирурги внедрят новые знания в свою практику, а население Покровского района будет получать ещё более квалифицированную и современную помощь. Ранее стало известно, что лапаропластику активно осваивают в медучреждениях областного центра.

ИА «Орелград»