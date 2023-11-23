В школе на Зеленина внезапно вырос втрое кабинет директора

23.11.2023 | 11:19 Новости, Образование, Строительство

Объект продолжает удивлять депутата Орловского областного Совета.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Ход строительства школы на улице Зеленина в Орле обсудили на заседании профильного комитета облсовета 23 ноября. На отклонение от планов обратил внимание депутат Виталий Рыбаков. По его словам, предполагалось, что кабинет директора будет скромных размеров, а в итоге он оказался на другом этаже и почти в три раза больше, чем было предусмотрено проектом. Этот вопрос не смутил начальника Объединенного муниципального заказчика Максима Лобова.

«Вносятся изменив в документацию», – пояснил он.

Лобов в очередной раз рассказал, что работы ускорились (напомним, школу обещали сдать еще в 2022 году). Довезли оборудование для пищеблока. Комплектующие для пожарной сигнализации поступили почти в полном объеме. Пульт к ней приедет к концу декабря.

«Предположу, что после новогодних праздников», – оговорился Лобов. Параллельно идет сборка мебели и расстановка по классам. Общестроительные работы близятся к финишу, заверил Максим Лобов. Ведется монтаж ограждений на лестницах. Идет отделка комнат, которые были заняты рабочими. Подиумы у душевых поддонов облицовывают плиткой.

«Об открытии до Нового года речи не идет», – сказал Максим Лобов.

ИА «Орелград»


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