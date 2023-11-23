Из-за ремонта улицы Орловских партизан начало затапливать гаражи

23.11.2023 | 11:17 Новости, Строительство

А сам объект не сдадут в этом году.

Фото: vk.com/oreladm

Вопрос обсудили на заседании профильного комитета облсовета сегодня, 23 ноября. Начальник Объединённого муниципального заказчика Орла Максим Лобов напомнил, что к работам подрядчик «Монолитстрой» приступил с запозданием, так как долго не могли согласовать снос зеленых насаждений. Страсти вокруг леса кипели 53 дня.

По словам Максима Лобова, в настоящий момент практически завершён вынос коммуникаций, что было самой сложной составляющей проекта. Подрядчик приступил к монтажу ливневой канализации. Основные комплектующие поступили на объект. В установленные сроки работа не будет выполнена, признал Лобов.

«Скорее всего, перейдет на следующий год. Когда завершат, сказать сложно. Все будет зависеть от погодных условий».

Из-за забитых выпусков дренажной канализации, которая идет из кооператива, затапливает гаражи и подвалы, по словам Максима Лобова, подрядчик должен провести ревизию.

«На этой неделе закроем эту тему. Я надеюсь», – сказал начальник ОМЗ.

ИА «Орелград»


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