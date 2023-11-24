Горсовет Орла согласовал наименование двух скверов

24.11.2023 | 14:16 ЖКХ, Новости

Элементы существующей планировочной структуры обретут имена.

Фото: vk.com/oreladm

Вопросы рассмотрели на очередной сессии Орловского городского Совета 24 ноября. Сквером им. князя Дмитрия Пожарского будет называться территория на стыке города и округа, именуемая «царев брод». Предположительно здесь в 1615 году русские дружинники бились с интервентами. Сквером Орловских литераторов решили назвать общественное пространство у памятника И.А. Бунину в переулке Почтовом.

Отметим, в Орле вскоре может появиться еще один сквер – Артек. Так хотят обезопасить от застройки зону на набережной Оки  в районе детской поликлиники №3 и Герценского моста. Администрация города работает над выделением участка под рекреационную зону.

ИА “Орелград”

 


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