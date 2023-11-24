Горсовет Орла согласовал наименование двух скверов

Элементы существующей планировочной структуры обретут имена.

Вопросы рассмотрели на очередной сессии Орловского городского Совета 24 ноября. Сквером им. князя Дмитрия Пожарского будет называться территория на стыке города и округа, именуемая «царев брод». Предположительно здесь в 1615 году русские дружинники бились с интервентами. Сквером Орловских литераторов решили назвать общественное пространство у памятника И.А. Бунину в переулке Почтовом.

Отметим, в Орле вскоре может появиться еще один сквер – Артек. Так хотят обезопасить от застройки зону на набережной Оки в районе детской поликлиники №3 и Герценского моста. Администрация города работает над выделением участка под рекреационную зону.

ИА “Орелград”