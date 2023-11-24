Иконников озвучил вариант возврата кредитов

Орловский сенатор прокомментировал бюджет страны на 2024-2026 годы.

Сенатор Василий Иконников, который также является первым секретарем Орловского обкома КПРФ, в своем телеграм-канале и на сайте обкома прокомментировал принятие бюджета страны на 2024-2026 годы. Напомним, Госдума на днях утвердила его в основном чтении. И теперь регионы, в том числе Орловская область, доверстывают свои бюджеты с учетом планов, зафиксированных главным финансовым документом РФ. Как пишет Василий Иконников, министр финансов Антон Силуанов заверил в сбалансированности региональных бюджетов и планируемом увеличении их собственных доходов в следующем бюджетном году.

«Однако долги регионов растут, – отмечает орловский сенатор. – Они выросли на 1 ноября 2023 года на 12,8 процента по сравнению с началом года и составили 3113,04 млрд рублей, а вместе с муниципальными долгами выросли до 3529,97 млрд рублей. Бюджетные кредиты в структуре долга Минфин увеличил до 79,71 процента по сравнению с 71,79 процента на начало года».

Переходя от общего к частному, Василий Иконников напомнил о том, что конкретно в Орловской области все кредиты (а общую сумму 22,69 миллиарда рублей) – бюджетные. «Это позитив, – считает сенатор. – Кредиты условно бесплатные, но их нужно возвращать. Одно из предложений нашего бюджетного комитета – разрешить регионам направлять предназначенные к возврату кредиты на модернизацию инженерной инфраструктуры ЖКХ, износ которой в регионах за 75 процентов».

Василий Иконников также написал, что борьба за выделение дотации бюджету города Орла из федерального бюджета продолжается. «Идут сложные переговоры с Минфином, в которых участвует губернатор Клычков лично», – информирует общественность Василий Николаевич. Также он отметил, что средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году увеличится на 1631 рубль и после повышения составит 23 449 рублей. Соответствующий закон одобрен Советом Федерации. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля. Повышение зарплаты в целом по стране коснется около 4,8 миллиона человек.

ИА «Орелград»