В газификацию Орловщины вложат еще 4 миллиарда рублей

Запланированные средства поступят из внебюджетных источников.

Губернатор Андрей Клычков в новой редакции утвердил программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области. Она рассчитана до 2030 года. Финансирование периода 2021-2023 годов составило около 1,3 миллиарда рублей.

Но в программу в ближайшие два года будет вложено еще больше средств. Так, объемы финансирования за счет всех источников на 2024 год запланированы в сумме 1,515 миллиарда рублей, на 2025 год – в сумме 2,344 миллиарда рублей. Отметим, что почти все эти деньги поступят из внебюджетных источников, то есть их внесут инвесторы.

Основная цель программы – улучшение социально-экономических условий жизни населения за счет повышение уровня газификации Орловской области. Главная задача – создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов. Решается она путем строительства межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Власти считают, что реализация программы также поможет повысить инвестиционную привлекательность Орловской области и даст толчок к развитию инвестиционной активности в региональной экономике.

Кстати, программой запланировано и расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе развитие сети газозаправочной инфраструктуры. Уровень газификации Орловской области считается одним из самых высоких в стране. Здесь газифицированы три городских округа, 17 поселков городского типа, 2923 населенных пункта, более 6 тысяч коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, 412 промышленных котельных, а также более 345 тысяч квартир и домовладений.

По газовым сетям Орловской области ежегодно транспортируется 1,4 млрд кубометров газа, в том числе 0,4 млрд кубометров – для нужд населения. Права государственной и муниципальной собственности зарегистрированы на 1314 орловских объектов газоснабжения из 3730 имеющихся. В число незарегистрированных объектов входит 1159 объектов, внесенных в реестр муниципальной собственности, но в настоящее время не имеющих свидетельств о регистрации права собственности. «Мероприятия по регистрации прав собственности на объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозяйные объекты, продолжаются», – отмечено в паспорте программы.

А в соответствии с паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2022 года уровень газификации Орловской области составил 93,7 процента, в том числе городов – 98,7 процента, сельской местности – 83,7 процента. В Орловской области активно проводится строительство индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов с крышными котельными и поквартирным отоплением. Это факт позволяет дополнительно развивать систему газоснабжения, что способствует увеличению газопотребления на территории региона. Потребность экономики Орловской области в природном газе к 2025 году оценивается в 1,5 млрд кубометров.

ИА «Орелград»