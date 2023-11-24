Молодые лица города Орла получат по 11 494 рубля

Стали известны условия проведения традиционного городского конкурса.

В соответствии с постановлением мэра Юрия Парахина стартовал ставший уже традиционным конкурс «Молодые лица города Орла – 2023». Конкурс проводится в целях поощрения молодежи города Орла, достигшей высоких результатов в 2023 году, создания условий для раскрытия и развития творческого потенциала талантливой молодежи, популяризации успехов орловской молодежи. Его проведение предусмотрено и финансируется в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2023-2025 годы».

Организатором является мэрия в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Целью является популяризация успехов орловской молодежи. Задачи конкурса определены так: выделить достижения лучших представителей молодежи на муниципальном уровне; поощрить представителей молодежи, достигших высоких результатов в разных сферах деятельности в 2023 году; привлечь внимание общественности к достижениям молодежи города Орла; вовлечь молодежь в общественную, социальную и экономическую жизнь. Кроме того, власти планируют «транслировать лучшие практики самореализации молодежи».

В конкурсе принимают участие граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Орла. Конкурс проводится в два этапа, первый предусматривает прием заявок. Участник вправе предоставить по собственной инициативе характеристику, подписанную руководителем организации или образовательного учреждения, копии документов об образовании, о присвоении ученой степени или ученого звания, рекомендательные письма. Кстати, каждый участник имеет право отозвать свои документы. Основной этап пройдет с 1 по 8 декабря, это будет отбор конкурсантов. А 11 и 12 декабря они будут защищать свои электронные презентации о личных и профессиональных достижениях за 2023 год.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Виртуоз спортивного дела», «Навстречу Олимпу», «Доброе сердце», «Хранители времени», «Свет знаний», «Творец», «Сыны Отечества», «По стопам Гиппократа», «Альма-матер» и «Сила духа». Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут чиновники мэрии, депутаты горсовета, независимые эксперты и представители некоммерческих организаций. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются памятный приз и денежное поощрение в размере 11 494 рубля.

ИА «Орелград»