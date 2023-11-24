Орловцы задолжали за свет более 60 миллионов рублей

Задолженность, в том числе и крупную, имеют почти 30 тысяч абонентов.

В Орловской области по данным на 1 ноября 2023 года просроченная задолженность жителей региона за поставленную им электроэнергию превысила 61 миллион рублей. Долги за электричество имеют 29 тысяч абонентов, причем у некоторых из них долг превысил 50 тысяч рублей. Такие сведения озвучила компания «Орловский энергосбыт», являющаяся одним из гарантирующих поставщиков в регионе.

«С начала года «Орловский энергосбыт» ввел режим ограничения электроснабжения в отношении более тысячи абонентов, накопивших в общей сложности более 8 миллионов рублей долга, – сообщает также компания. – В суды направлено 3,3 тысячи исковых заявлений на взыскание задолженности. Также у судебных приставов на исполнении находятся исполнительные документы на сумму свыше 45 миллионов рублей. Долги взыскиваются в основном путем списания денежных средств с банковских счетов должников, а также в результате ареста и последующей продажи имущества».

При этом энергетики отмечают, что радикальные меры применяются далеко не сразу. При появлении просрочки по платежам компания сначала информирует абонентов об этом и предупреждает о возможных последствиях и мерах, которые могут быть к ним применены. Причем это может быть не только отключение электроэнергии. Должник может понести дополнительные расходы, в том числе на оплату пеней и судебных издержек. Ограничение электроснабжения и судебное взыскание задолженности – это крайние меры, говорят энергетики. «Сюрпризом» для абонента это стать не может, так как им отводится не менее месяца, чтобы начать погашение долга.

Также энергокомпания отмечает, что «в последнее время активизировались представители различных движений, которые призывают людей к неплатежам, заявляя, что жилищно-коммунальные услуги якобы можно получать бесплатно, и они готовы за определенную плату юридически защитить неплательщиков от ресурсоснабжающих организаций. Ранее похожие организации были признаны судами экстремистскими, а их руководители были осуждены и получили реальные сроки заключения».

ИА «Орелград»