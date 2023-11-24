В Орле совет ветеранов возглавил участник СВО

Игорь Васюков сменил Анатолия Костарева.

Полковник Костарев, тоже служивший в «горячих точках», а затем много лет возглавлявший городской Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, ушёл из жизни в августе этого года.

На новом заседании совета пост доверили Игорю Васюкову. Сообщается, что в 2022-м году он проходил службу в Донецкой Народной Республике (в составе интернациональной добровольческой бригады «Пятнашка»), а также совершил служебную командировку в Грозный. С июля текущего года Васюков является координатором филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Орловской области.

Известно, что ранее он служил в спецназе и участвовал в военных кампаниях в Афганистане и Чечне. Общий срок его службы в вооружённых силах превышает 30 лет.

Процедура избрания прошла в администрации города. Новость сообщили в пресс-службе Орловского городского Совета народных депутатов.

«Игорь Васюков поблагодарил собравшихся за оказанное ему высокое доверие», – отметили в парламенте Орла.

ИА «Орелград»