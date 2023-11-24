В Орле некоммерсантов поддержат рублем

На помощь могут рассчитывать социально ориентированные организации.

Мэр Юрий Парахин издал постановление об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Орел» на 2024-2026 годы». Как следует из преамбулы документа, принят он в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан, развития потенциала молодежи и его использования в интересах социально-экономического развития города.

Программа предусматривает создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), их привлечение к реализации муниципальной политики в социальной сфере, поддержку реализации проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем, а также предоставление информационной, консультационной и координационной поддержки СОНКО. Общий объем финансирования из бюджета города Орла составит 3,3 миллиона рублей, в том числе по годам: 2024 год – 900 тысяч рублей, 2025 год – 1,1 миллиона рублей, 2026 год – 1,3 миллиона рублей. Допускается финансирование программы из внебюджетных источников, если на это найдутся денежные средства.

Социально ориентированными признаются некоммерческие организации, созданные в организационно-правовых формах, предусмотренных Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». К ним не относятся государственные корпорации и компании, политические партии и религиозные организации. Некоммерческие организации являются связующим звеном между населением и органами местного самоуправления. С их помощью органы местного самоуправления получают информацию об эффективности своих действий.

«В настоящее время администрацией города Орла ведется работа, направленная на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, – говорится в паспорте программы. – Социально ориентированные некоммерческие организации города Орла способны не только участвовать в решении проблем города, оказывать социальные услуги населению, но и выражать интересы граждан. Деятельность СОНКО зависит от выстроенных взаимоотношений между администрацией и ними. Однако в развитии СОНКО имеется целый комплекс проблем, требующих безотлагательного решения, в том числе программными методами».

Отмечается, в частности, что орловские СОНКО имеют слабую материальную базу. У них нет средств на приобретение литературы, компьютеров, программного обеспечения, расходных материалов и аренду помещений. «У работников многих СОНКО отсутствуют знания и навыки разработки социальных проектов, привлечения финансовых средств, составления заявок на получение бюджетных субсидий и грантов», – считают в мэрии. Словом, СОНКО нуждаются в имущественной, финансовой, информационной, консультативной и образовательной поддержке со стороны органов местного самоуправления.

«Поддержка СОНКО является актуальной формой повышения эффективности преодоления социальных проблем в городе, их деятельность способствует решению важных социальных вопросов, созданию условий для развития человеческого капитала, повышению доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, расширению благотворительной деятельности и добровольчества», – резюмируют авторы программы.

ИА «Орелград»