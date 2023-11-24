Орловец разгромил аптеку и получил медпомощь

Также его жертвой стал магазин цветов.
Злостного нарушителя задержали накануне около полудня в Орле на Комсомольской улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
Человек, который выглядел и вёл себя неадекватно, разбил витринное стекло в аптеке. Затем он напал на соседний цветочный магазин. Он обругал продавцов и посетителей нецензурной бранью и опрокинул на пол стеллажи, которые находились в помещении.
Росгвардейцы, прибыв на вызов, пресекли его действия. Оказалось, что мужчине 36 лет. Он является местным жителем.
«Задержанному потребовалась медицинская помощь в связи с многочисленными порезами на руках», – отметили в пресс-службе Управления.
Всего только с начала текущего года на территории Заводского района вневедомственной охраной Росгвардии отработано около 2 тысяч тревожных сигналов. Было пресечено примерно 150 правонарушений. В органы внутренних дел передали около 80 нарушителей административного и уголовного законодательства.
ИА «Орелград»