В Орле пройдёт автопробег в память о погибших на СВО

Мероприятие состоится завтра.

25 ноября – День российского военного миротворца. Именно к этой дате и приурочено мероприятие. Участники автопробега почтят память погибших участников специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, общий сбор состоится в полдень на площади Жукова.

Затем автоколонна проедет по улицам Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Пионерской, Горького, 60 лет Октября и по Герценскому мосту. Далее маршрут акции лежит по улицам Московской, Фомина, 5-го августа и по мосту «Дружба». После этого участники пробега проследуют по улицам Розы Люксембург, Комсомольской, 1-й Посадской, по Тургеневскому мосту. Заключительная часть маршрута пройдёт через улицы Полесскую и Лескова и Наугорское шоссе.

Колонна совершит несколько остановок для возложения цветов и венков. Церемонии состоятся в сквере Танкистов, у памятника участникам локальных войн и конфликтов, а также на Наугорском кладбище.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»